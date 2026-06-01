Стармер отставкаға кететінін мәлімдеді: Ұлыбританияда саяси өзгеріс күшейді
Саяси сарапшылардың пікірінше, бұл шешім Ұлыбританиядағы ішкі саяси тұрақсыздықты одан әрі күшейтуі мүмкін.
Ұлыбритания Премьер-министрі Кир Стармер қызметінен кететінін жариялады. Бұл шешім жергілікті сайлаулардағы ауыр нәтижелер мен бірнеше ай бойы күшейген саяси қысымнан кейін қабылданды.
ВВС-дің жазуынша, Стармердің отставкасы елде соңғы он жыл ішінде жетінші премьер-министрдің ауысуына жол ашуы мүмкін. Партия ішіндегі ықтимал үміткерлердің бірі ретінде Манчестердің бұрынғы мэрі Энди Бернхэм аталып отыр. Ол жоғары лауазымға таласуға ниетті екенін растаған.
Саяси сарапшылардың пікірінше, бұл шешім Ұлыбританиядағы ішкі саяси тұрақсыздықты одан әрі күшейтуі мүмкін.
Сонымен қатар халықаралық жаңалықтарда Еуропадағы рекордтық ыстыққа байланысты Францияда бірқатар мектептер жабылғаны хабарланды. Ал Конго Демократиялық Республикасында Эбола вирусын жұқтырудың 1000-нан астам жағдайы тіркелген.
Бұған қоса, АҚШ Федералды резерв жүйесінің бұрынғы басшысы Алан Гринспанның қызмет жолы қайта еске алынып, 2008 жылғы қаржылық дағдарыс кезіндегі шешімдері туралы талқылаулар жаңарды.
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