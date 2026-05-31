Ұлыбритания, АҚШ және Австралия суасты дрондарын іске қосатынын мәлімдеді
Британия, АҚШ және Австралия тарапынан іске қосылған жаңа суасты дрондары технологиясы 2027 жылға қарай дайын болады және ол маңызды суасты кабельдері мен құбырларды қорғауға бағытталған.
Ұлыбритания, Австралия және АҚШ қорғаныс министрлері сенбі күні теңіз қауіпсіздігін күшейту мақсатында "жетілдірілген" суасты дрондары технологиясын әзірлеп, енгізу жөніндегі бірлескен серіктестік құру туралы жариялады.
Сингапурда өткен қауіпсіздік жөніндегі конференцияда жарияланған бұл мәлімдеме AUKUS деп аталатын үшжақты әскери альянстың бір бөлігі болып табылады. Бұл одақ 2021 жылы құрылып, қорғаныс технологиялары мен ғылыми әзірлемелерді терең интеграциялауға және ақпарат алмасуды кеңейтуге бағытталған.
Бұл қазіргі заманғы қорғаныс қалай көрінетінінің мысалы. Біз Ұлыбританияның қауіпсіздігін қамтамасыз ететін, британдық компанияларды қолдайтын және ең жақын одақтастарымызбен иық тірестіре жұмыс істейтін серпінді суасты мүмкіндіктерін жариялап отырмыз, – деді Ұлыбританияның қорғаныс министрі Джон Хили.
Жаңа технологияның 2027 жылға дейін дайын болуы күтілуде және ол маңызды суасты кабельдері мен құбырларды қорғауға бағытталады.
Ұлыбритания мен Еуропаны газ бен электр энергиясын және интернетке қолжетімділікті қамтамасыз ететін өмірлік маңызды суасты кабельдері мен құбырлар желісі байланыстырады. Бұл желілердің зақымдануы жаһандық коммуникациялар мен энергия жеткізіліміне кедергі келтіруі мүмкін.
2025 жылы Ұлыбритания Atlantic Bastion бағдарламасын жариялады – ол әскери кемелермен және авиациямен бірлесіп жұмыс істейтін автономды кемелер мен жасанды интеллект жүйесіне негізделген, суасты кабельдері мен құбырларды қорғауға арналған жүйе.