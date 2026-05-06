Ұлы Отан соғысында көрсеткен ерлігі мен батылдығы үшін Кенжебай Мәденовке (марқұм) "Халық қаһарманы" атағы берілді
Бүгiн 2026, 08:44
188Фото: Ақорда
Мемлекет басшысының Жарлығымен Ұлы Отан соғысында көрсеткен ерлігі мен батылдығы үшін Ұлы Отан соғысына қатысушы Кенжебай Мәденұлы Мәденовке (марқұм) "Халық қаһарманы" атағы берілді, деп хабарлайды BAQ.KZ.
Сонымен қатар айрықша ерекшелік белгісі – Алтын жұлдыз бен "Отан" ордені тапсырылды.
