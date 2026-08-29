Ұлттық ұлан сарбазы қоян-қолтық ұрыстан Қазақстан кубогының чемпионы атанды
Әскери қызметшінің жоғары нәтижесі құқықтық тәртіп әскері жауынгерлерінің кәсіби даярлығын айқын растады.
25-28 тамыз аралығында Ақмола облысының Щучинск қаласында ересектер арасында қоян-қолтық ұрыстан Қазақстан Республикасының кубогы өтті.
Жарысқа дене шынықтырудың, жекпе-жек техникасының және төзімділіктің жоғары деңгейін көрсеткен мықты спортшылар қатысты.
Қазақстан Республикасы ІІМ Ұлттық ұланы "Burkit Team" спорт командасының өкілі, 6654 әскери бөлімінің офицері – капитан Қымбат Ахмет сәтті өнер көрсетті. Жарыс қорытындысы бойынша ол бірден екі пән бойынша бірінші орынға ие болды.
Доданың жекпе-жек бөлімінде 53 келіге дейінгі салмақ дәрежесінде капитан Қымбат Ахмет Қазақстан Республикасы кубогының жеңімпазы атанды. Сонымен қатар, спортшы 50 келіге дейінгі салмақ дәрежесінде "Өзін-өзі қорғау" бөлімінде де жеңіске жетті.
Капитан Қымбат Ахметтің республикалық деңгейдегі жарқын жеңісі ҚР ІІМ Ұлттық ұланының спорттық жетістіктеріне үлес қосты.
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