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Ұлттық ұлан сарбазы қоян-қолтық ұрыстан Қазақстан кубогының чемпионы атанды

Әскери қызметшінің жоғары нәтижесі құқықтық тәртіп әскері жауынгерлерінің кәсіби даярлығын айқын растады.

29 Тамыз 2026, 11:55
АВТОР
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Баспасөз қызметінен алынды 29 Тамыз 2026, 11:55
29 Тамыз 2026, 11:55
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Фото: Баспасөз қызметінен алынды

25-28 тамыз аралығында Ақмола облысының Щучинск қаласында ересектер арасында қоян-қолтық ұрыстан Қазақстан Республикасының кубогы өтті.

Жарысқа дене шынықтырудың, жекпе-жек техникасының және төзімділіктің жоғары деңгейін көрсеткен мықты спортшылар қатысты.

Қазақстан Республикасы ІІМ Ұлттық ұланы "Burkit Team" спорт командасының өкілі, 6654 әскери бөлімінің офицері – капитан Қымбат Ахмет сәтті өнер көрсетті. Жарыс қорытындысы бойынша ол бірден екі пән бойынша бірінші орынға ие болды.

 Доданың жекпе-жек бөлімінде 53 келіге дейінгі салмақ дәрежесінде капитан Қымбат Ахмет Қазақстан Республикасы кубогының жеңімпазы атанды. Сонымен қатар, спортшы 50 келіге дейінгі салмақ дәрежесінде "Өзін-өзі қорғау" бөлімінде де жеңіске жетті.

Капитан Қымбат Ахметтің республикалық деңгейдегі жарқын жеңісі ҚР ІІМ Ұлттық ұланының спорттық жетістіктеріне үлес қосты.

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