Ұлттық қордан 6,5 триллион теңге бөлу: Абай облысында инфрақұрылым мәселелері шешіледі
Абай облысына жұмыс сапарымен Қазақстан Халық Кеңесінің мүшесі Нұртай Сабильянов пен Құрылтай депутаты Айрат Базенов бастаған делегация келді. Сапар аясында қонақтар өңір жастары, студенттер және педагогтер қауымдастығымен бірқатар кездесу өткізіп, Мемлекет басшысының Жолдауының негізгі бағыттарын түсіндіріп, оны жүзеге асырудың нақты қадамдарын талқылады.
Жұмыс сапарының алғашқы аялдамасы Шәкәрім университеті болды. Мұнда студент жастар мен профессор-оқытушылар құрамы қатысқан ашық диалог өтті.
Кездесуді ашқан «Шәкәрім университеті» КеАҚ басқарма төрағасы Думан Орынбеков Қазақстан халқына арналған жаңа Жолдауға қатысты қоғамдық талқылаудың стратегиялық маңызын атап өтті.
«Біз Президент Жолдауының негізгі бағыттарын жан-жақты талқылап, өзекті мәселелер бойынша пікір алмасу үшін жиналдық. Бүгінгі кездесуге Құрылтай депутаты Айрат Базенов пен Қазақстан Халық Кеңесінің мүшесі Нұртай Сабильянов келіп отыр. Алдағы уақытта қазақстандық жастар үшін қандай жаңа перспективалар мен мүмкіндіктер ашылатынын, соның ішінде мансаптық және кәсіби даму мәселелерін талқылаймыз», – деді Думан Орынбеков.
Өңірді дамыту тақырыбын жалғастырған Қазақстан Халық Кеңесінің мүшесі Нұртай Сабильянов Мемлекет басшысының инфрақұрылымдық бастамаларына тоқталып, олардың өңір тұрғындары үшін маңызын атап өтті.
«Мемлекет басшысы өз Жолдауында инфрақұрылымды дамытуға ерекше назар аударды. Семей қаласында жолдардың жай-күйі, тұрғын үймен қамтамасыз ету, сондай-ақ су және жылумен үздіксіз қамтамасыз ету мәселелері әлі де өзекті. Осыған байланысты Президент мұндай мәселелерді кешенді шешу үшін Ұлттық қордан 6,5 триллион теңге бөлу жөнінде тапсырма берді», – деді Нұртай Сабильянов.
Ал Құрылтай депутаты Айрат Базенов жасанды интеллект технологияларын дамыту мен цифрландыру мәселелеріне назар аударып, бұл бағыттардың жас мамандар үшін үлкен мүмкіндіктерге жол ашатынын атап өтті.
Сонымен қатар кездесуге қатысушылар жастардың кәсіби дамуы, кадр даярлау сапасын арттыру және олардың өңірдің қоғамдық өміріне белсенді араласуы мәселелерін талқылады. Мемлекет басшысы алға қойған негізгі міндеттердің бірі – экономиканың нақты сұранысына сай білікті мамандар даярлау екені айтылды.
Еркін пікір алмасу барысында студенттер өздерін толғандырған сұрақтарын қойып, нақты ұсыныстарын ортаға салды. Делегация өкілдері айтылған пікірлер мен ұсыныстар жинақталып, тиісті мемлекеттік органдардың қарауына жолданатынын жеткізді.
Бұдан кейін делегация Семей қаласындағы Бизнес және сервис колледжіне барып, оқу орнының әкімшілігімен және педагогикалық ұжымымен кездесті.
Қазіргі қоғамдағы мұғалімнің рөлі мен білім беру саласын қолдауға бағытталған жүйелі шаралар туралы сөз қозғаған Нұртай Сабильянов педагогтердің ел болашағындағы маңызды рөлін атап өтті.
«Мемлекет басшысы өз Жолдауында білім беру саласына ерекше назар аударды. Осы бағытта бірқатар нақты тапсырмалар берілді. Қазақстанда мұғалімдердің құқықтарын қорғауға бағытталған «Педагог мәртебесі туралы» заң қолданыста. Дегенмен білім беру саласында қағазбастылық пен педагогтерді өздеріне тән емес жұмыстарға тарту мәселелері әлі де бар. Мұндай жағдайларды толық болдырмау үшін заңнаманы жетілдіріп, мұғалімдердің құқықтарын қорғау бағытындағы жұмысты жүйелі түрде жалғастыру қажет. Педагог мәртебесі қоғамда ерекше орын алуы тиіс. Өйткені балаларымыздың білім сапасы тікелей мұғалімдердің еңбегіне байланысты», – деді Нұртай Сабильянов.
Отандық білім беру жүйесін жаңғырту тақырыбын жалғастырған Айрат Базенов инклюзивті білім беруді жүйенің даму деңгейін көрсететін маңызды бағыттардың бірі ретінде атап өтті.
«Президент 2026 жылғы 10 қазанға дейін педагогтердің ар-намысы мен қадір-қасиетін құрметтеу және қорғау мәселелері бойынша кешенді ұсыныстар әзірлеуді тапсырды. Мұны аса маңызды қолдау шарасы деп санаймын. Бүгінде елімізде 7 миллионға жуық бала мен оқушы бар. Бұл – халықтың үштен біріне жуығы. Сонымен қатар инклюзивті және арнайы білім беруді қажет ететін балалардың саны жыл сайын артып келеді. Қазір олардың саны шамамен 237 мыңға жетті. Мемлекет әр баланың кедергісіз білім алуына, құрдастарымен бірге оқуына және жеке қажеттіліктеріне сәйкес қажетті қолдау алуына жағдай жасауы тиіс», – деп түйіндеді Айрат Базенов.
Талқылау қорытындысы бойынша педагогтер қауымдастығының өкілдері де өз пікірлерімен бөлісті.
«Жолдауда айтылған педагогтерді қолдау және білім беру жүйесіне ерекше назар аудару шаралары бізге ертеңгі күнге сенім ұялатады. Мұғалім мәртебесін қорғау, артық есептіліктен арылту және инклюзивті ортаны дамыту мәселелерінің Президенттің жеке бақылауында болуы біз үшін өте маңызды. Бұл педагогтерге өз жұмысын сапалы әрі жауапкершілікпен жалғастыруға жігер береді», – деді педагогтер.
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