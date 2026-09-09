Мұнай қорынан инфрақұрылымға дейін: Қазақстан келер ұрпақ болашағына қандай инвестиция құюда?
«Ұлттық қор – балаларға» бағдарламасы нақты нәтижелерін бере бастады
2026 жылдың 8 қыркүйегінде EU Reporter басылымында жарияланған мақалада егеменді байлықты дағдарыс кезеңдерін еңсеруге мүмкіндік беретін резервтердің көлемімен өлшеу әдетке айналғаны айтылған.
Алайда, болашақ ұрпақ үшін тек қаржылық есепшоттарда қалған сома ғана маңызды емес. Егеменді байлық әдетте елдің дағдарыс кезеңдеріне төтеп беруге мүмкіндік беретін резервтердің мөлшерімен өлшенеді.
Дегенмен, болашақ ұрпақ үшін тек қаржылық есепшоттарда қалған сома ғана маңызды емес. Олар мұраға алатын елдің жағдайы мен осы жинақтар да маңызды: мектептер мен ауруханалардың сапасы, коммуналдық желілердің, жолдардың, энергетиканың және басқа да негізгі инфрақұрылымның жағдайы.
Басылым бұл мәселе Қазақстан үшін ерекше маңызға ие екенін атап көрсетеді. Табиғи ресурстардан түсетін табыс елге айтарлықтай қаржылық қор қалыптастыруға мүмкіндік береді. Ал экономика мен азаматтар үшін ұзақмерзімді құндылық жасау мақсатында бұл қаражатты дұрыс басқару өте маңызды. Автордың пікірінше, егеменді байлықты басқарудың сапасын дәл осы нәрсе анықтайды.
EU Reporter материалына сәйкес, Қазақстанның Ұлттық қоры шикізат түсімдерінің бір бөлігін жинақтап, екі негізгі функцияны атқарады.
Біріншісі – болашақ ұрпақ үшін қаражатты сақтауға бағытталған жинақтау функциясы. Екіншісі – мемлекеттік қаржының әлемдік шикізат бағасының кенеттен ауытқуына тәуелділігін төмендетуге мүмкіндік беретін тұрақтандыру функциясы. Бұл елге сыртқы соққыларды еңсеріп қана қоймай, ұзақмерзімді инвестицияларды жоспарлауға да мүмкіндік береді.
Мақалада нақты цифрлар келтірілген: 2026 жылдың ортасына қарай Ұлттық қордың валюталық активтері 65,5 миллиард долларға жетті.
«Ұлттық қор – балаларға» бағдарламасы
Басылым Қазақстанда 2024 жылдан бастап жұмыс істейтін «Ұлттық қор – балаларға» бағдарламасы туралы жан-жақты жазады.
Бағдарламаның мәні – елдің әрбір жас азаматы жыл сайын Ұлттық қордың инвестициялық табысының бір бөлігін алады.
Он сегіз жасқа толғаннан кейін жиналған қаражатты білім алуға немесе тұрғын үй жағдайын жақсартуға жұмсауға болады. Басылым бұл қаржылық жинақтарды жас қазақстандықтар үшін нақты мүмкіндіктерге айналдырудың тікелей тәсілі екенін атап өткен.
Бағдарлама қазірдің өзінде тәжірибелік қолдану фазасына өтті.
EU Reporter деректері бойынша, 2024 жылдың ақпанынан 2026 жылдың 1 тамызына дейін 338 мыңнан астам жас қазақстандық жалпы сомасы шамамен 67,8 миллион доллар болатын төлемдерді алды.
Бұл ретте кәмелетке толмағандардың қаражаты Ұлттық қордың активтері құрамында қалып, олар кәмелетке толғанға дейін инвестициялануын жалғастырады. Осылайша, бағдарлама қазірдің өзінде сезілерлік пайдасын әкелуде.
EU Reporter хабарлауынша, жақын арада Қазақстан Ұлттық қор қаражатының бір бөлігін жалпымемлекеттік маңызы бар ірі инфрақұрылымдық жобаларды қаржыландыруға бағыттауды жоспарлап отыр.
2027 жылы бұл мақсаттарға 4 миллиард доллардан астам, ал 2028 және 2029 жылдары жыл сайын шамамен 3 миллиард доллар бөлу көзделген. Бұл инвестициялар әлеуметтік, коммуналдық, энергетикалық және көлік инфрақұрылымы объектілерін салу мен жаңғыртуға жұмсалады.
Мақала авторы бұл шешімнің экономикалық логикасын түсіндіреді. Қаражат ұзақмерзімді нысандарға бағытталған кезде, ұлттық байлық жоғалып кетпейді, тек формасын өзгертеді. Ағымдағы тұтынуға жұмсалған ақша бюджеттік циклмен бірге таусылады. Бірақ мектеп, аурухана, жол немесе энергетикалық нысан экономикада қалып, онжылдықтар бойы жұмыс істей береді. Дәл сол үшін инфрақұрылымға салынған инвестициялар ағымдағы шығындарды жабудан түбегейлі ерекшеленеді.
EU Reporter келтірген сарапшылардың пікірінше, қаржы капиталының бір бөлігі іс жүзінде ел ішіндегі физикалық және адами капиталға айналады. Бұл ел өз жинақтарын жоғалтпай, оларды ұзақ жылдар бойы қайтарымын беретін активтерге түрлендіреді дегенді білдіреді. Мақалада мұндай тәсіл ұлттық байлықтың құрылымын сапалы түрде өзгертетіні баса айтылған.
Инфрақұрылымдық жобалар
EU Reporter басылымы инфрақұрылымдық инвестициялар жобаларды іске асыру кезеңінің өзінде-ақ экономикалық әсер беретінін атап көрсетеді. Құрылыс жұмыстары материалдарға, жабдықтарға, көлікке, жобалау және монтаждау жұмыстарына сұраныс туындатып, отандық кәсіпорындарды тапсырыстармен қамтамасыз етеді және ел ішінде қосылған құнды қалыптастырады. Бұл жаңа жұмыс орындарын құрып, іргелес салаларды қолдайды.
Нысандар пайдалануға берілгеннен кейін басқа, әлдеқайда ұзақмерзімді кезең басталады. Жылу және сумен жабдықтау жүйелерін жаңғырту олардың сенімділігін арттырып, шығындарды азайтады және қымбат тұратын апаттық жұмыстарға деген қажеттілікті төмендетеді. Жолдар өңірлердің өзара байланысын жақсартады. Энергетикалық инфрақұрылым қолданыстағы өндірістерді кеңейтуге және жаңа қуаттарды іске қосуға қойылатын шектеулерді жояды.
Мақалада денсаулық сақтау мен білім беруге құйылған инвестицияларға ерекше назар аударылады. Заманауи ауруханалар, емханалар және мектептер – бұл адами капиталға жасалған тікелей инвестициялар.
EU Reporter медициналық көмектің қолжетімділігі, халықтың денсаулық жағдайы, білім сапасы мен қызметкерлердің біліктілігі еңбек өнімділігімен және экономиканың ұзақмерзімді әлеуетімен тікелей байланысты екенін атап өтеді.
Автордың пікірінше, барлық әлеуметтік инфрақұрылым көлік немесе энергетика сияқты ұлттық капиталдың бірдей маңызды элементі болып табылады.
Оның қайтарымы мен тиімділігі нақты нысанның құрылыс мерзімінен әлдеқайда асып түседі. Адамдарға, олардың денсаулығы мен біліміне инвестиция жасау елдің онжылдықтар бойы тұрақты өсуіне іргетас қалайды.
Кешіктірілген дамудың бағасы
Мақала авторы жинақталған капиталды пайдаланудың баламалы құны бар екеніне назар аударады. Алайда бұл құн инвестицияны кейінге қалдыру шешімінде де кездеседі. Көлік желілерінің жеткіліксіз өткізу қабілеті, энергетикалық қуаттардың тапшылығы, тозған коммуналдық жүйелер, мектептер мен медициналық нысандардың жетіспеушілігі қазірдің өзінде шығындар туындатуда. Жаңғырту жұмыстары қаншалықты ұзаққа созылса, экономика мен халық солғұрлым ұзақ уақыт бойы бұл шығындарды көтереді.
EU Reporter инфрақұрылымдық дамудың жылдамдығы айқын экономикалық құндылыққа ие екенін атап көрсетеді. Егер қажетті нысан он жылдан кейін емес, бүгін жұмыс істей бастаса, ел оның экономикалық және әлеуметтік қайтарымынан қосымша жылдар ұтады. Бұл ретте инфрақұрылымның әлеуметтік және экономикалық әсері көбіне бір-бірінен ажыратылмайды: сенімді желілер мен заманауи мекемелер бір мезгілде өмір сапасын арттырып, жеке экономикалық белсенділіктің дамуына орта қалыптастырады.
Сонымен қатар EU Reporter Ұлттық қор қаражатын стратегиялық міндеттерді шешу үшін пайдалану Қазақстан үшін жаңа тәжірибе емес екенін еске салады. Қордың экономикаға ең қажетті сәттерде қосымша ресурс бере алу қабілеті елдің тұрақтылық факторларының біріне бірнеше рет айналды. Ірі резервінің болуы мемлекетке алдын ала әрекет етуге мүмкіндік берді.
Мақалада нақты мысалдар келтірілген. 2008-2009 жылдардағы жаһандық қаржы дағдарысы кезінде қаржы секторын тұрақтандыруға, жылжымайтын мүлікке, шағын және орта бизнес пен агроөнеркәсіп кешенін қолдауға қордан 10 миллиард доллар бағытталды. 2015-2017 жылдары тағы 9 миллиард доллар алынды. 2020-2021 жылдарғы пандемия кезеңінде Ұлттық қордан бөлінген трансферттер экономикалық тұрақтылықты сақтауға және азаматтарды қолдауға көмектесті. Жинақтардың болуы әр жолы аса ауыр зардаптардың алдын алуға мүмкіндік берді.
Ұлттық қор рөлінің өзгеруі
EU Reporter мақаласында бүгінде міндеттің сипаты өзгеріп жатыр деген қорытынды жасалады. Бұрын жинақталған ресурс бірінші кезекте жаһандық сілкіністердің зардаптарын жұмсартуға мүмкіндік берді. Енді капиталдың бір бөлігі ұзақ мерзімді дамуды тежеуі мүмкін инфрақұрылымдық шектеулерді жоюға бағытталмақ. Бұл – ұлттық байлықты басқарудағы түбегейлі жаңа кезең.
Осылайша, егеменді қордың рөлі кеңейе түседі: қолайлы кезеңдерде жинақталған ресурс дағдарыс туындағаннан кейін ғана емес, сонымен қатар экономиканың алдағы жылдардағы тұрақтылығы мен әлеуетін арттыратын активтерді құру үшін де пайдаланылады. Автор бұл ағымдағы кезеңді алдыңғылардан ерекшелендіретін басқару логикасындағы сапалы өзгеріс екенін баса айтады.
EU Reporter мақаласының қорытынды бөлігінде бұл стратегияның нәтижесі Ұлттық қордан алынған қаражат көлемімен емес, олардың есебінен жасалған активтердің құнымен және экономика мен азаматтарға беретін әсерімен өлшенетіні атап көрсетілген.
Егер құны бір доллар болатын қаржылық актив онжылдықтар бойы өнімділікті арттыратын, бизнес шығындарын азайтатын, адами капиталдың сапасын жақсартатын және жаңа жеке инвестициялар үшін жағдай туғызатын инфрақұрылымға айналса, ұлттық байлықтың өзіндік құрылымы сапалы түрде өзгереді. Сондықтан авторының пікірінше, алдағы жылдардың басты сұрағы – орнына жасалған активтердің қаншалықты сапалы болатындығы. Болашақ ұрпақ үшін бүгінгі шешімдердің басты қорытындысы – сақталған қаржы капиталы мен ел ішінде жасалған экономика құны арасындағы осы қатынас болмақ.
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