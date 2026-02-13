Ұлттық қауіпсіздік комитетіне кеңейтілген өкілеттіліктер берілді
Президент Қасым-Жомарт Тоқаев Ұлттық қауіпсіздік комитетіне жаңа өкілеттіктер берді.
Мемлекет басшысы ҰҚК туралы ережеге өзгертулер мен толықтырулар енгізу туралы Жарлыққа қол қойды. Құжат ведомствоның ақпараттық қауіпсіздік және аса маңызды инфрақұрылымды бақылау салаларындағы өкілеттіктерін кеңейтеді, деп хабарлайды BAQ.KZ тілшісі.
Жарлыққа сәйкес, ҰҚК туралы ереженің 1-бабы жаңартылды. Енді комитет тікелей Президентке бағынатын және есеп беретін арнайы мемлекеттік орган ретінде бекітілді, ол ұлттық қауіпсіздік органдарының біртұтас жүйесін басқарады.
ҰҚК барлау, контрбарлау және оперативтік-іздестіру қызметін атқарады, Мемлекеттік шекараны қорғау мен күзетуді қамтамасыз етеді, үкіметтік байланыс пен шифрлау жұмыстарын жүргізеді, сондай-ақ мемлекеттік құпияларды қорғауға жауап береді.
Арнайы атап өтілгендей, комитет елдегі мемлекеттік құпияларды қорғау жөніндегі уәкілетті орган болып саналады.
ҰҚК-ның ақпараттандыру саласындағы жаңа функциялары
Құжат бойынша ҰҚК-ға ақпараттандыру саласында мемлекеттік бақылау жүргізу өкілеттігі қосылды. Бұл критикалық маңызды ақпараттық- коммуникациялық инфрақұрылым объектілерінің ақпараттық қауіпсіздігін қамтамасыз етуді қамтиды.
Сонымен қатар ҰҚК-ға мына құқықтар берілді:
- ақпараттық қауіпсіздік заңнамасын бұзу дерегі анықталған жағдайда нұсқаулар беру;
- нұсқауларды міндетті түрде орындауға жіберу;
- ақпараттық қауіпсіздікті қамтамасыз ету және оперативтік-іздестіру іс-шараларында арнайы техникалық құралдарды пайдалану бойынша берілген рұқсаттарды тексеру.
Тексерулер біліктілік пен рұқсат талаптарына сәйкестігін бағалау үшін және кәсіпкерлік кодексіне сәйкес жоспардан тыс түрде жүргізіледі.
Президент Жарлығы қол қойылған күнінен бастап, яғни 9 ақпаннан бастап күшіне енеді.
