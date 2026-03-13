Ұлттық банк төрағасының орынбасары тағайындалды

Мемлекет басшысының өкімімен Бинұр Жәленов Ұлттық банктің жоғары басшылығына тағайындалды, деп хабарлайды BAQ.KZ Ақорлаға сілтеме жасап.

Мемлекет басшысының өкімімен Бинұр Мұратұлы Жәленов Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкі Төрағасының орынбасары лауазымына тағайындалды, - деп жазылған Ақорда хабарламасында.

