Ұлттық банк төрағасының орынбасары тағайындалды
Бинұр Жәленов Ұлттық банк төрағасының жаңа орынбасары болды
Бүгiн 2026, 13:31
Бүгiн 2026, 13:31
Мемлекет басшысының өкімімен Бинұр Жәленов Ұлттық банктің жоғары басшылығына тағайындалды, деп хабарлайды BAQ.KZ Ақорлаға сілтеме жасап.
Мемлекет басшысының өкімімен Бинұр Мұратұлы Жәленов Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкі Төрағасының орынбасары лауазымына тағайындалды, - деп жазылған Ақорда хабарламасында.
