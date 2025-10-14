Ұлттық Банк ерекше коллекциялық монеталарды айналысқа шығарады

Ұлттық Банк ÁLIYA MOLDAǴULOVA. 100 JYL коллекциялық монеталарын айналысқа шығарады, деп хабарлайды BAQ.KZ тілшісі.
Коллекциялық монеталар 2025 жылғы 15 қазаннан бастап ҚҰБ-тың интернет-дүкені арқылы сатылады.
ÁLIYA MOLDAǴULOVA. 100 JYL коллекциялық монеталары туралы
Монета Кеңес Одағының Батыры, Ұлы Отан соғысына қатысушы Әлия Нұрмұхамбетқызы Молдағұловаға арналған. Монета дизайнында батыр бейнесі портрет түрінде бейнеленген.
Brilliant uncirculated дайындау сапасымен, мельхиор (МН 25) қорытпасынан жасалған номиналы 200 теңгелік монеталардың салмағы 15 грамм, диаметрі 33 мм, таралымы 10 000 (он мың) дана.
Монетаның бейнесі
Барлық монета Қазақстан Республикасының бүкіл аумағында өзінің белгіленген құнына сай төлемнің кез келген түрінде қабылдануға міндетті. Сондай-ақ оларды елдегі барлық банкте банк шоттарына аударуға, ұсақтауға және айырбастауға болады.
Коллекциялық монеталар Қазақстан теңге сарайында дайындалды.
Еске салайық, бұған дейін Конституцияның 30 жылдығына орай коллекциялық монеталар сатылымға шыққан болатын.