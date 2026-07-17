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  • Ұлттық Банк балаларға арналған қаржылық сауаттылық туралы мультсериал ұсынды

Ұлттық Банк балаларға арналған қаржылық сауаттылық туралы мультсериал ұсынды

Жоба балалардың қаржылық сауаттылық бойынша алғашқы білімін қалыптастыруға бағытталған.

17 Шілде 2026, 22:53
АВТОР
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Скриншот 17 Шілде 2026, 22:53
17 Шілде 2026, 22:53
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Фото: Скриншот

Қазақстан Ұлттық Банкі балалардың қаржылық сауаттылығын арттыру мақсатында анимациялық мультсериал шығарды.

Мультсериалдың басты кейіпкері Барыс пен оның достары жас көрермендерге қаржы әлемінің негізгі ұғымдарын қарапайым әрі қызықты форматта түсіндіреді. Кейіпкерлер арқылы балалар бюджетті жоспарлауды, ақшаны үнемдеуді, жинақ жасаудың маңызын, несие мен инфляцияның мәнін үйренеді. Сондай-ақ қаржы алаяқтарының айла-тәсілдерінен сақтану жолдары да түсіндіріледі.

Жоба балалардың қаржылық сауаттылық бойынша алғашқы білімін қалыптастыруға бағытталған. Сонымен қатар ата-аналарға балаларымен бірге ақшаны басқару және қаржылық шешімдер қабылдау тақырыбын талқылауға мүмкіндік береді.

 

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