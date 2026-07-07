Ұлттық банк 7 шілдеге арналған доллар бағамын белгіледі
Америкалық валютаның ресми бағамы 472,03 теңгені құрады.
Бүгiн 2026, 10:22
БӨЛІСУ
Бүгiн 2026, 10:22Бүгiн 2026, 10:22
132Фото: ©BAQ.KZ архиві/Арман Мухатов
Ұлттық банк 2026 жылғы 7 шілдеге арналған шетелдік валюталардың теңгеге шаққандағы ресми бағамын белгіледі.
Регулятор мәліметінше, АҚШ доллары қымбаттап, 472,03 теңгені құрады.
Негізгі шетелдік валюталардың ресми бағамдары төмендегідей:
-
1 АҚШ доллары – 472,03 теңге;
-
1 еуро – 540,29 теңге;
-
1 ресейлік рубль – 6,11 теңге;
-
1 қытай юані – 69,61 теңге;
-
1 фунт стерлинг – 630,35 теңге;
-
1 түрік лирасы – 10,09 теңге.
Ұлттық банк доллардың ресми бағамы 3 шілде күні Қазақстан қор биржасындағы (KASE) екі сауда-саттық сессиясының қорытындысы бойынша айқындалғанын, ал басқа валюталардың бағамдары кросс-курстар арқылы есептелгенін еске салды.
Ең оқылған:
- Мемлекет басшысы қазақстандықтарды Астана күнімен құттықтады
- Астана күні: елорданың өсу тарихы және болашаққа бастаған жолы
- Францияда 11 жастағы қыздың өлімінен кейін жаппай наразылық басталды
- Қазақстан шекарасын заңсыз кесіп өтпек болған 18 шетелдік сотталды
- Атырау облысында Жайыққа батып кеткен 13 жасар баланы іздеу жалғасуда