Ұлттық банк 7 шілдеге арналған доллар бағамын белгіледі

Америкалық валютаның ресми бағамы 472,03 теңгені құрады.

Бүгiн 2026, 10:22
АВТОР
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©BAQ.KZ архиві/Арман Мухатов Бүгiн 2026, 10:22
Бүгiн 2026, 10:22
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Фото: ©BAQ.KZ архиві/Арман Мухатов

Ұлттық банк 2026 жылғы 7 шілдеге арналған шетелдік валюталардың теңгеге шаққандағы ресми бағамын белгіледі.

Регулятор мәліметінше, АҚШ доллары қымбаттап, 472,03 теңгені құрады.

Негізгі шетелдік валюталардың ресми бағамдары төмендегідей:

  • 1 АҚШ доллары – 472,03 теңге;

  • 1 еуро – 540,29 теңге;

  • 1 ресейлік рубль – 6,11 теңге;

  • 1 қытай юані – 69,61 теңге;

  • 1 фунт стерлинг – 630,35 теңге;

  • 1 түрік лирасы – 10,09 теңге.

Ұлттық банк доллардың ресми бағамы 3 шілде күні Қазақстан қор биржасындағы (KASE) екі сауда-саттық сессиясының қорытындысы бойынша айқындалғанын, ал басқа валюталардың бағамдары кросс-курстар арқылы есептелгенін еске салды.

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