«Үлкен жетілік» мұнай қорларын шығарады: Нарықтағы баға төмендеді
Алайда сарапшылар алдағы төрт айдағы қосымша жеткізілімдер мұнай өнімдері нарығындағы құрылымдық шектеулерді толық шеше алмайтынын атап өтті.
5 қазанда мұнай бағасы Таяу Шығыстан шикі мұнай экспортының өсуі және «Үлкен жетілік» елдерінің нарыққа қосымша мұнай мен дизель отынын шығару туралы шешімі аясында төмендеді. Дегенмен, Иранға қатысты қақтығыстың жалғасуы нарықтағы құлдырауды шектеді, деп хабарлайды Reuters.
GMT 15:59-дегі жағдай бойынша Brent маркалы мұнай фьючерстері 1,10 долларға (-1,08%) арзандап, барреліне 101,15 долларға түсті. WTI бағасы 89 центке (-0,98%) төмендеп, барреліне 90,22 доллар болды.
«Үлкен жетілік» елдері жұма күні төтенше резервтерден 100 млн баррельге дейін дизель мен шикі мұнай шығаруға келісті. Бұл шешім нарықтағы қысымды уақытша бәсеңдетуі мүмкін. Алайда сарапшылар алдағы төрт айдағы қосымша жеткізілімдер мұнай өнімдері нарығындағы құрылымдық шектеулерді толық шеше алмайтынын атап өтті.
Сонымен қатар, қыркүйектің соңғы аптасында Таяу Шығыстан мұнай экспорты төрт күн бойы соғысқа дейінгі деңгейден жоғары болды. Бұл Ормуз бұғазы арқылы өтетін кемелерге жасалған шабуылдарға қарамастан орын алған.
АҚШ-тың стратегиялық мұнай резервіндегі қор көлемі өткен аптада 283 млн баррельге дейін төмендеп, 1982 жылғы қазаннан бергі ең төменгі деңгейге жетті.
Нарықтағы геосаяси тәуекелдер де сақталып отыр. Сауд Арабиясы мен Иран қолдайтын хуситтер арасындағы қақтығыстың қайта өршуі мұнай инфрақұрылымы мен тасымалдарға қауіп төндіруде.
Осы жағдайға байланысты ОПЕК+ 2027 жылғы мұнай квоталарын қайта қарауды кейінге қалдырды. Ал Saudi Aramco Азия нарығына арналған қараша айындағы мұнай бағасын күтпеген жерден соңғы алты жылдағы ең төменгі деңгейге дейін түсірді.