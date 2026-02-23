Украинадағы туу деңгейі 300 жылдағы ең төменгі деңгейге жетті
Украина әлемдегі ең терең демографиялық дағдарыстың бірін бастан кешуде. Американдық CNN хабарлағандай, елдегі туу деңгейі соңғы 300 жылдағы ең төменгі деңгейге жеткен, ал халық саны 28,7 миллион адамға қысқарды деп хабарлайды BAQ.KZ.
Элла Либанова бұл жағдайды апатты деп сипаттап, демографиялық проблемалардың қақтығыс басталғанға дейін де бар екенін, бірақ қазіргі жағдайлардың оны одан әрі нашарлатқанын атап өтті.
Сарапшылар туу деңгейінің құлдырауы, сонымен қатар көші-қон мен басқа әлеуметтік факторлар ел үшін ауыр зардаптарға әкелетінін ескертеді.
Reuters мәліметіне сәйкес, 2022 жылдың ақпанына дейін Украина халқы 36 миллионнан аз болған, ал 2025 жылғы желтоқсанда бұл үрдіс демографиялық күйреудің жақындығын көрсеткен.