Украинадағы қақтығыс «жақын арада» аяқталуы мүмкін – АҚШ Мемлекеттік хатшысы

АҚШ Мемлекеттік хатшысы Марко Рубио Украинадағы қақтығыстың келіссөздерде қол жеткізілген «елеулі прогресс» арқасында «жақын арада» аяқталуы мүмкін екенін мәлімдеді, деп хабарлайды BAQ.KZ ТАСС агенттігіне сілтеме жасап.
Рубио Вашингтонның «мүмкіндігінше тезірек» шешім қабылдағысы келетінін атап өтті және жағдайға «өте оптимистік» баға берді. Дипломат нақты мерзім айта алмайтынын, бірақ бастысы – жылдамдық екенін айтты.
Бұл бейсенбі, жұма, сәрсенбі, дүйсенбі немесе келесі апта бола ма, маңызды емес, біз оның жақын арада болғанын қалаймыз, өйткені адамдар зардап шегеді, - деді ол.