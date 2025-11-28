Украина мен АҚШ апта соңында бейбітшілік келіссөздерін жалғастырады

Украина мен АҚШ делегацияларының қол жеткізілген келісімдерді әзірлеу бойынша бірлескен жұмысы осы аптаның соңында Женевада жалғасады. Бұл туралы Украина Президенті Кеңсесінің басшысы Андрей Ермак өзінің Telegram арнасында хабарлады, деп хабарлайды BAQ.KZ.
Оның айтуынша, Украина үшін «ұзақ және лайықты бейбітшілікке» қол жеткізу басты мақсат болып қала береді. Ермак келіссөздердің қарқынын сақтап қалу және мүмкіндігінше тезірек әрекет ету қажеттілігін атап өтті.
Осы аптаның соңында Украина мен Америка делегацияларының бірлескен жұмысы Женевада қол жеткізілген нәтижелерге негізделіп, жалғасады. Өнімділікті жоғалтпау және жылдам жұмыс істеу маңызды. Біздің серіктестерімізбен ортақ мақсатымыз өзгеріссіз қалады — Украина үшін мүмкіндігінше тезірек ұзақ және лайықты бейбітшілікке қол жеткізу, - деп жазды ол.
Ермак келіссөздердің қазіргі кезеңі Ресей-Украина соғысының аяқталуын жақындататын нақты қадамдар жасауға бағытталғанын атап өтті.
Біз соғысты тоқтату қадамдарын анықтауда нақты ілгерілеуге қол жеткізу үшін сындарлы талқылауға дайындалып жатырмыз. Америкалық командаға үздіксіз жұмысы үшін алғыс айтамыз. Бейбітшілік ортақ жетістік болуы керек, - деп атап өтті Украина Президенті Кеңсесінің басшысы.
Женевадағы келіссөздер тұрақты қауіпсіздік архитектурасын құруға және аймақта бейбітшілікті қалпына келтіруге бағытталған бейбітшілік процесінің негізгі кезеңі ретінде қарастырылады.