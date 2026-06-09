Үкімет "Бәйтерекке" бөлінетін қаржыны екі есе арттырмақ
Алдағы үш жылда "Бәйтерек" холдингіне бөлінетін қаржы көлемі өткен жылмен салыстырғанда екі есеге жуық артады.
Алдағы үш жылда "Бәйтерек" ұлттық басқарушы холдингін капиталдандыру көлемі айтарлықтай ұлғаяды. Бұл туралы Ұлттық экономика вице-министрі Арман Қасенов Орталық коммуникациялар қызметінде мәлімдеді.
Оның айтуынша, бұған дейінгі жылдармен салыстырғанда холдингке бөлінетін мемлекеттік қаржы көлемі едәуір көбеймек.
Өткен жылы "Бәйтерекке" 500 млрд теңгеден астам қаржы бөлінген болатын. Ал биыл және алдағы екі жылда бюджеттен жыл сайын 1 трлн теңге қарастырылған, – деді вице-министр.
1 теңге мемлекеттік қаржы 8 теңге инвестиция тартуға мүмкіндік береді
Арман Қасенов "Бәйтерек" капиталына құйылған мемлекеттік қаражаттың мультипликативтік әсері жоғары екенін атап өтті.
Оның сөзінше, холдинг мемлекеттен алған әрбір 1 теңге капиталға нарықтан қосымша 7 теңге тарта алады.
Яғни мемлекет салған 1 теңге капитал 8 теңге инвестициялық жобаны қаржыландыруға мүмкіндік береді. Сондықтан жыл сайынғы 1 трлн теңге көлеміндегі капиталдандыру қажет болған жағдайда жаңа жобаларды 8 трлн теңгеге дейін қаржыландыруға жол ашады, – деді ол.
Жыл сайын 16 млрд долларға дейінгі жобаларды қаржыландыру мүмкіндігі бар
Вице-министрдің мәліметінше, 8 трлн теңге шамамен 16 млрд долларға тең.
Оның айтуынша, бұл экономика үшін ауқымды қаржы көлемі саналады және жаңа өндірістер мен инвестициялық жобаларды іске асыруға серпін береді.
Негізгі мақсат – инвесторларды көбірек тарту
Арман Қасенов мемлекеттік қолдау тетіктерінің күшеюі ең алдымен шетелдік және отандық инвесторларды жаңа жобаларға тартуға бағытталғанын айтты.
Бұл бастамалардың барлығы шетелдік және ішкі инвесторларды жобаларды іске асыруға көбірек тарту үшін қолға алынып отыр, – деді вице-министр.
Оның сөзінше, қаржыландыру көлемінің артуы арнайы экономикалық аймақтардағы жобаларды жүзеге асыруға да қосымша мүмкіндік береді.
Осылайша, алдағы үш жылда "Бәйтерек" холдингіне бөлінетін қаржы көлемі өткен жылмен салыстырғанда екі есеге жуық артып, инвестициялық жобаларды қолдаудың негізгі құралдарының біріне айналмақ.
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