Үкімет басшысы Олжас Бектенов мәслихат сайлауында дауыс берді
Премьер-министр елдегі мәслихат депутаттарының кезектен тыс сайлауында өз таңдауын жасады.
29 Қараша 2026, 15:48
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29 Қараша 2026, 15:4829 Қараша 2026, 15:48
189Фото: Үкіметтің баспасөз қызметі
Премьер-министр Олжас Бектенов мәслихаттар депутаттары сайлауында дауыс берді.
Осы уақытқа дейін сайлау учаскелеріне облыс әкімдері барып, Мемлекет басшысы да өз таңдауын жасаған.
Еске салайық, Қазақстанда мәслихат депутаттарын сайлауға қатысқан сайлаушылардың үлесі 45,46 пайызға жетті.