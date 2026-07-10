U23 Азия чемпионаты: бес қазақстандық боксшы жартылай финалға өтті
Жартылай финалдық жекпе-жектер 12 шілдеде өтеді.
10 Шілде 2026, 23:18
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10 Шілде 2026, 23:1810 Шілде 2026, 23:18
166Фото: olympic.kz
Индонезияның Джакарта қаласында бокстан U19 және U23 жас санатында Азия чемпионаты өтіп жатыр.
Бүгін, 10 шілдеде U23 санатында ширек финалдық жекпе-жектер өтті. Нәтижесінде бес отандасымыз жартылай финалға жолдама алды.
Аман Қонысбек (75 келіге дейін) өз жекпе-жегінде техникалық нокаутпен басым түсті.
Бексұлтан Боранбек (55 келіге дейін), Нұрасыл Төлебек (60 келіге дейін), Нұрбек Мұрсал (70 келіге дейін), Темірлан Мұқатаев (85 келіге дейін) төрешілердің шешімімен жеңіске жетті.
Ал Нұрзат Оңғаров (50 келіге дейін), Асылхан Көшербай (65 келіге дейін) жарысты ширек финалдан аяқтады.
Айта кетейік, жартылай финалдық жекпе-жектер 12 шілдеде өтеді.
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