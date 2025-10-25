ТЖМ ұшқыштары Ақтөбе облысында екі санитарлық рейс орындады

Төтенше жағдайлар министрлігінің «Қазавиақұтқару» әуе компаниясының ұшқыштары науқастарды тасымалдау үшін санитарлық рейстер орындады, деп хабарлайды BAQ.KZ.
ЕС-032 әуе кемесінің экипажы, командир Айбек Нуфтидің басшылығымен, Ақтөбе – Хромтау – Ақтөбе бағыты бойынша екі рет ұшты. Ұшу барысында кейінгі медициналық көмек көрсету мақсатында екі науқас эвакуацияланды.
Төтенше жағдайлар министрлігінің мәліметінше, рейстер қалыпты режимде өтті. Медициналық эвакуация жедел әрі қауіпсіз түрде жүзеге асырылды.