Қазақстанның соңғы жаңалықтары
Басты жаңалықтар

ТЖМ тікұшағы Жаңақорғаннан нәрестені Қызылордаға эвакуациялады

Бүгiн, 21:15
197
Бөлісу:
Видеодан кадр
VIDEO
Фото: Видеодан кадр

ТЖМ «Қазавиақұтқару» ұшқыштары нәрестені ауруханаға жеткізді, деп хабарлайды BAQ.KZ.

Шұғыл жағдайда көмекке «Қазавиақұтқару» АҚ құтқарушылары қайта келді. ҚР ТЖМ әуе кемесінің экипажы Жаңақорған ауылынан Қызылорда қаласына жаңа туған нәрестені эвакуациялауды жедел орындады.

Нәрестені шұғыл ауруханаға жеткізу қажет болды. Медициналық бригаданың ұшқыштары Баймұса Өркен мен Ахметов Расұлбектің үйлесімді жұмысының арқасында жаңа туылған бала қауіпсіз және жылдам медициналық мекемеге жеткізілді, онда оған қажетті көмек көрсетілді.

Жазылыңыз telegram - ға
Қысқа да нұсқа. Жазылыңыз telegram - ға
Алдыңғы жаңалық
Астанада есірткі тасыған қыз бен жігіт ұсталды
Келесі жаңалық
"Қазақтелеком" интернет тарифтерін 20%-ға көтерген: тергеу жүріп жатыр
Өзгелердің жаңалығы