ТЖМ тікұшағы науқасты шұғыл түрде Атырауға жеткізді

Ұшу барысында науқастың жағдайы тұрақты бақылауда болды.

ТЖМ баспасөз қызметі
Фото: ТЖМ баспасөз қызметі

Атырау қаласынан санитарлық авиация желісі арқылы ТЖМ-нің «Қазавиақұтқару» тікұшағы Атырау – Құрманғазы – Атырау бағыты бойынша арнайы рейс орындады, деп хабарлайды BAQ.KZ.

Әуе кемесінің бортында 5 экипаж мүшесі мен 2 дәрігер болып, ұшу барысында науқастың жағдайы тұрақты бақылауда болды.

Мамандардың үйлесімді жұмысының нәтижесінде 1975 жылы туған пациент Атырауға сәтті жеткізіліп, әрі қарай ем алу үшін жедел медициналық жәрдем қызметіне тапсырылды.

 

 

