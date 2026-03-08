ТЖМ тікұшағы 2 жасар баланы шұғыл түрде Таразға жеткізді
Бүлдіршін мамандандырылған медициналық көмекке мұқтаж болған.
Кеше 2026, 23:28
БӨЛІСУ
Кеше 2026, 23:28Кеше 2026, 23:28
78Фото: ТЖМ баспасөз қызметі
Қазақстан Төтенше жағдайлар министрлігіне қарасты Қазавиақұтқару әуе кемесі Жамбыл облысында кезекті санитарлық рейс жасады, деп хабарлайды BAQ.KZ.
Тікұшақ Тараз – Төле Би ауылы – Тараз бағыты бойынша ұшу орындап, Шу ауданының Төле Би ауылынан 2024 жылы туған, мамандандырылған медициналық көмекке мұқтаж баланы тасымалдады.
Экипаждың жедел әрекетінің арқасында науқас бала қажетті медициналық мекемеге дер кезінде жеткізілді.
Ең оқылған:
- Қырғызстанда үш жасқа дейінгі балаларға жәрдемақы төленетін болды
- Лос-Анджелесте қазақстандық боксшының үйі өртеніп кетті
- Иран Ормуз бұғазында мұнай танкеріне дронмен шабуыл жасады
- Иран көрші елдерге соққы жасамау туралы шешім қабылдады
- Ғылымды таңдаған дәрігер: Жас ғалым Динара Ғалиеваның зерттеу жолы