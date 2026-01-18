ТЖМ Крещение шомылуы кезіндегі қауіпсіздік ережелері туралы ескертті

Төтенше жағдайлар министрлігі "Крещение Господне" христиандық мерекесі қарсаңында азаматтарға дәстүрлі шомылу кезіндегі қауіпсіздік шаралары туралы еске салады, деп хабарлайды BAQ.KZ.
Биыл мерекеге дайындық аясында еліміздің өңірлерінде қыс мезгілінде жаппай шомылуға арналған 278 ресми орын ұйымдастырылады. Қауіпсіз ойықтардың толық тізімімен жергілікті атқарушы органдар мен ТЖ департаменттерінде танысуға болады.
Жаппай шомылу орындарында азаматтардың қауіпсіздігін қамтамасыз ету үшін құтқарушы сүңгуірлерді, шұғыл ден қою бригадаларын, полиция қызметкерлерін қоса алғанда, 2934 қызметкер және жергілікті атқарушы органдардың 539 қызметкері кезекшілік ететін болады. Жедел ден қою үшін 1164 бірлік көлік тартылады.
ТЖМ азаматтарды шомылу кезінде мына қауіпсіздік ережелерін сақтауға шақырады:
- Ойыққа түспес бұрын денсаулығыңыздың оған жарайтынына көз жеткізіңіз. Созылмалы аурулар мен жүрек проблемалары бар адамдарға шомылудан бас тарту ұсынылады.
- Қауіпсіз шомылу үшін судың температурасы 0 градустан төмен болмауы керек.
- Тек арнайы дайындалған және қауіпсіз жерлерде шомылу керек.
- Қатты ағындар мен тасты жерлерден аулақ болыңыз.
- Жалғыз сүңгуден аулақ болыңыз. Жақын жерде көмектесетін адам болған дұрыс.
- Жылы киім мен тайғақ емес аяқ киім киіңіз.
- Суға түсер алдында бұлшықеттерді қыздырып, денені суық суға дайындау үшін жылытыңыз.
- Тез сүңгіңіз және гипотермияны болдырмау үшін су астында ұзақ тұрмаңыз.
- Кезекті қадағалаңыз, ойықтың шетіне жиналмаңыз. Шомылғаннан кейін тез оранып, жылы киім киіңіз.
Естеріңізге сала кетейік, 2025 жылы жаппай шомылуға 90 мыңнан астам адам қатысты. Қазақстанның ТЖМ жазатайым оқиғалардың алдын алу үшін барлық қауіпсіздік шараларын сақтаудың маңыздылығын ескертеді.