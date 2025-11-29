ТЖМ биік ғимараттардағы өрт кезінде эвакуациялау ережелері туралы ескертті

Қазақстанның ТЖМ азаматтардың назарын биік тұрғын және әкімшілік ғимараттарда өрт шыққан жағдайда эвакуациялау ережелерін қатаң сақтаудың маңыздылығына аударады, деп хабарлайды BAQ.KZ.
Өрттің алғашқы минуттарында дұрыс әрекет ету тәуекелдерді едәуір азайтып, өзіңіздің және айналаңыздағы адамдардың өмірін сақтауға мүмкіндік береді.
Биік ғимараттардағы қауіпсіздік ерекше назарды талап етеді: тығыз қоныстану, күрделі архитектура және желдету жүйелері түтіннің таралуын жеделдетеді. Сондықтан эвакуация кезіндегі әрекеттер тізбегі анық әрі алдын ала тексерілген болуы тиіс.
Қауіпсіз эвакуациялау бойынша ТЖМ негізгі ұсынымдары:
- дүрбелеңге салынбаңыз және жағдайды жылдам бағалаңыз. Сабыр сақтап, тез, бірақ ойланып әрекет етіңіз.
- есіктерді артыңыздан жауып, эвакуацияны дереу бастаңыз. Тығыз жабылған есіктер от пен түтіннің таралуын баяулатады.
- лифті пайдалануға қатаң тыйым салынады. Ол электр қуатының үзілуіне байланысты тоқтап қалуы немесе түтіннің таралу арнасына айналуы мүмкін.
- тек эвакуациялық баспалдақтарды пайдаланыңыз. Ғимараттағы жарық белгілері мен эвакуация схемаларының талаптарын орындаңыз.
- түтін кезінде еденге жақын жүріңіз. Төменде түтін мен улы жану өнімдерінің концентрациясы төмен болады.
- егер эвакуация жолында от немесе қалың түтін болса, бөлмеден шықпаңыз. Есіктерді жауып, саңылауларды дымқыл шүберекпен бітеңіз. Терезеге немесе балконға шығып, құтқарушылардың назарын аударыңыз.
- құтқарушыларға орналасқан жеріңіз туралы хабарлаңыз. 112 нөміріне қоңырау шалып, мекенжайды, қабатты, кіреберісті және сізді тез табуға көмектесетін кез келген ақпаратты айтыңыз.
- балаларға, қарттарға және мүмкіндігі шектеулі азаматтарға мүмкіндігінше көмек көрсетіңіз. Алдымен оларды эвакуациялап, қауіпсіз аймаққа жеткізіңіз.
Дұрыс және уақытылы әрекет ету – сәтті эвакуацияның негізгі факторы. ТЖМ биік үйлердің барлық тұрғындарын эвакуациялау жоспарларымен алдын ала танысуға, өрт шығу жолдарының орналасуына назар аударуға және эвакуациялау бойынша оқу-жаттығуларға қатысуға шақырады.