ТЖМ авиациясы Түркістан облысынан жаңа туған нәрестені Шымкентке жеткізді
Сәби мамандандырылған медициналық мекемеде дәрігерлердің тікелей бақылауына алынды
29 Тамыз 2026, 11:42
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29 Тамыз 2026, 11:4229 Тамыз 2026, 11:42
93Фото: istockphoto
Түркістан облысының Мырзакент ауылынан бастау алған санитариялық авиация рейсі сәтті аяқталды. Мырзакент ауылынан Шымкент қаласына дейін қауіпсіз әрі жедел түрде тасымалданды. Экипаж командирі мен медицина мамандарының үйлесімді жұмысының арқасында нәресте діттеген жерге уақытында жетті.
Нәресте мамандандырылған медициналық мекемеде дәрігерлердің тікелей бақылауына алынды.
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