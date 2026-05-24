Түркияда жолаушылар автобусы аударылып, ондаған адам зардап шекті
Жол апатына байланысты тергеу басталды.
Бүгiн 2026, 19:43
Фото: pixabay.com
Түркияның Чанаккале провинциясында жолаушылар автобусы аударылып, 46 адам зардап шекті.
IHA агенттігінің мәліметінше, Анкара – Чанаккале бағытымен келе жатқан автобустың жүргізушісі Бигаа ауданына кіреберісте көлікті басқара алмай қалған. Соның салдарынан автобус жолда аударылған.
Оқиға орнына жедел қызмет мамандары тартылып, зардап шеккендер ауруханаға жеткізілді.
