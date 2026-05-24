Түркияда жер сілкінді
Жерасты дүмпуі Мугла провинциясындағы Датча ауданында сезілген
Бүгiн 2026, 09:12
БӨЛІСУ
Бүгiн 2026, 09:12Бүгiн 2026, 09:12
90Фото: pexels.com
Түркия Үкіметі жанындағы табиғи апаттардың салдарын жою басқармасының – AFAD мәліметінше, 23 мамыр күні Эгей теңізінде магнитудасы 4,3 болатын жер сілкінісі тіркелді.
Oxu.Az мәліметінше, жерасты дүмпуі Мугла провинциясындағы Датча ауданында сезілген.
Жер сілкінісі жергілікті уақытпен сағат 16:34-те тіркелген. Жерасты дүмпуінің ошағы 12,4 шақырым тереңдікте орналасқан. Ал эпицентрі Эгей теңізінде, Датча ауданынан шамамен 135 шақырым қашықтықта болған.
Ең оқылған:
- Ұлттық банк жаңа лимит енгізеді: Енді кім несие ала алмайды
- Астана қаласының бас имамы тағайындалды
- Қазақстан мен Жапония аквашаруашылық саласындағы ынтымақтастық туралы келісім жасады
- Адамзат тарихындағы ең алып зымыран сынақтан өтті
- Атырауда «ШеберFEST-2026» фестивалінде 4000-нан астам авторлық туынды ұсынылды