Түркияда жер сілкінді

Жер сілкінісі шамамен 7 шақырым тереңдікте болған.

Бүгiн 2026, 00:39
АВТОР
Қысқа да нұсқа. Жазылыңыз telegram - ға
pexels.com Бүгiн 2026, 00:39
Бүгiн 2026, 00:39
104
Фото: pexels.com

Түркияның Самсун қаласы Везиркёпрю ауданында магнитудасы 4 болатын жер сілкінісі болды, деп хабарлайды BAQ.KZ.

AFAD мәліметінше, жерасты дүмпулері 00:20-да тіркелген. Жер сілкінісінің ошағы Samsun провинциясының Везиркёпрю ауданында орналасқан.

Жер сілкінісі шамамен 7 шақырым тереңдікте болған.

Самсун – Түркияның солтүстігінде, Қара теңіз жағалауында орналасқан қала.

Ең оқылған:

Наверх