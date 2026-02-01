Түркияда жер сілкінді
Түркияның Самсун қаласы Везиркёпрю ауданында магнитудасы 4 болатын жер сілкінісі болды, деп хабарлайды BAQ.KZ.
AFAD мәліметінше, жерасты дүмпулері 00:20-да тіркелген. Жер сілкінісінің ошағы Samsun провинциясының Везиркёпрю ауданында орналасқан.
Жер сілкінісі шамамен 7 шақырым тереңдікте болған.
Самсун – Түркияның солтүстігінде, Қара теңіз жағалауында орналасқан қала.
