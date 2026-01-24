Қазақстанның соңғы жаңалықтары
Басты жаңалықтар

Түркияда қуатты жер сілкінісі болды

Бүгiн, 09:15
540
Бөлісу:
pixabay
Фото: pixabay

Түркияның Балыкесир провинциясында магнитудасы 5,1 болатын жер сілкінісі тіркелді, деп хабарлайды BAQ.KZ.

Жер сілкінісі туралы ақпаратты Түркияның Төтенше жағдайлар және табиғи апаттар басқармасы (AFAD) таратты.

Ведомство мәліметінше, жер асты дүмпулері жергілікті уақыт бойынша 00:24-те Сындыргы ауданында болған.

Жер сілкінісінің ошағы 11,04 км тереңдікте орналасқан.

Оқиға Ыстанбұлда және басқа өңірлерде де сезілген. Қираған нысандар мен зардап шеккендер туралы әзірге хабарланған жоқ.

Еске сала кетейік, 21 қаңтарда да Мексикада жойқын жер сілкінісі тіркелген болатын.

Жазылыңыз telegram - ға
Қысқа да нұсқа. Жазылыңыз telegram - ға
Алдыңғы жаңалық
СҚО-да «Аңсаған сәби» бағдарламасы аясында 334 бала дүниеге келді
Келесі жаңалық
Парламент – елдің кадрлық корпусы болуы керек - қырғыз сарапшысы
Өзгелердің жаңалығы