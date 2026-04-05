Түркияда Бурса мэрі мен оның отбасы қамауға алынды
Кеше 2026, 08:05
БӨЛІСУ
209Фото: freepik
Түркиядағы сот сыбайлас жемқорлық және парақорлық айыптаулары бойынша тергеу аясында ұсталған Бурса мэрі Мұстафа Бозбейді қамауға алды, деп хабарлайды BAQ.KZ.
Oxu.Az сайтының хабарлауынша, Бурса қаласында күдікті ретінде барлығы 57 адам ұсталды.
Олардың арасында Үлкен муниципалитет мэрі және Республикалық халық партиясының (түрікше: Cumhuriyet Halk Partisi) өкілі Мұстафа Бозбей, оның әйелі Седен Бозбей, қызы Сиде Бозбей және ағалары Рамиз бен Эртан Бозбей бар.
Контрабандалық және ұйымдасқан қылмысқа қарсы күрес басқармасында үш күн қамауда болғаннан кейін, 57 күдікті әділет органдарына тапсырылды. Республикалық прокуратура күдіктілерден шамамен 14 сағат бойы жауап алды.
Тергеуден кейін сотқа Мұстафа Бозбейді қамауға алу туралы өтініш берілді. Әкімнің отбасының басқа мүшелері полиция бақылауына алынды.
