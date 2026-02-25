Түркияда әскери ұшақ апатқа ұшырап, ұшқыш қаза тапты
Апат Измир – Стамбул тас жолының Наипли учаскесі маңында болған, жол қозғалысы уақытша тоқтатылды.
Бүгiн 2026, 08:32
БӨЛІСУ
Бүгiн 2026, 08:32Бүгiн 2026, 08:32
68Фото: Miraç Kaya/AA
Түркияның Балыкесир қаласында 9-шы негізгі реактивті әуе базасына тиесілі F-16 Fighting Falcon жойғыш ұшағы жауынгерлік ұшу кезінде апатқа ұшырап, бір ұшқыш қаза тапты. Бұл туралы Балыкесир губернаторы Исмаил Устаоглу мәлімдеді, деп хабарлайды BAQ.KZ Анадолы агенттігіне сілтеме жасап.
Ұшақпен радиобайланыс түнгі сағат 00:56-да үзілген. Іздеу-құтқару жұмыстары барысында әуе кемесінің құлағаны және сынықтарының табылғаны анықталды. Апат Измир – Стамбул тас жолының Наипли учаскесі маңында болған, жол қозғалысы уақытша тоқтатылды.
Түркия Ұлттық Қорғаныс министрлігі апаттың себебі арнайы комиссия жүргізетін техникалық тергеуден кейін белгілі болатынын хабарлады.
Түркияның Әділет және Ішкі істер министрліктері де қаза тапқан ұшқыштың отбасына көңіл айтып, оқиға бойынша тергеу басталғанын мәлімдеді.
Ең оқылған:
- Орталық Азия елдері арасындағы көшбасшы: Қазақстаннан тартылған ТШИ көлемі шамамен 151 миллиард АҚШ долларын құрады
- Әлем кубогы: Қазақстан құрамасы конькимен жүгіруден 13 медаль жеңіп алды
- 24 ақпанда 14 өңірде дауылды ескерту жарияланды
- Су тасқыны қаупі бар аумақтарға әуеден тексеру жүргізілді
- Сақтандыруға сенім артты ма? Нарық өсімі мен жаңа заң нені өзгертеді