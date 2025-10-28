Түркияда 6,1 магнитудалы жер сілкінісі болды

Мәрмәр теңізі аймағында 6,1 магнитудалы жер сілкінісі болды, Ыстамбұл мен көршілес провинциялардың тұрғындары дүмпулерді сезді, деп хабарлайды BAQ.KZ.
Бұл туралы TRT Russian Telegram арнасы хабарлады.
Бұл соңғы екі күнде елдегі екінші жер сілкінісі.
БАҚ хабарлауынша, жер сілкінісінің эпицентрі Балыкесир провинциясында болған.
Жексенбі күні кешке Түркияның батысында да жер сілкінісі тіркелді. Олар Ыстамбұлдыңбатысында шамамен 20-30 секунд бойы сезілген. Смартфон қосымшалары жер сілкінісі басталмас бұрын бірнеше секунд бұрын ескерткен.
Жер сілкінісі Алматыдан 195 шақырым жерде болды.
Түркияның апаттарды басқару басқармасының (AFAD) сейсмологтарының мәліметтері бойынша, жер сілкінісінің магнитудасы 3,7 болды, эпицентрі Стамбұл әуежайының маңындағы Қара теңізде болды. Эпицентрі 13 шақырым тереңдікте орналасқан.
Кандилли обсерваториясының сейсмологтары жер сілкінісінің магнитудасын 3,9 деп бағалады.