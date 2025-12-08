Түркияда 5,1 магнитудалы жер сілкінісі болды

Түркияның Анталия облысында 5,1 магнитудалы жер сілкінісі тіркелді. Бұл туралы Еуропа-Жерорта теңізі сейсмологиялық орталығы мәлімдеді. Жер сілкінісі 8 желтоқсан күні таңертең орын алған, деп хабарлайды BAQ.KZ.
Жер сілкінісінің эпицентрі Анталия қаласынан шамамен 15 километр солтүстік-шығыс бағытта орналасқан. Анталия – туристік және экономикалық маңызы зор қала, оның халқы шамамен 758 мың адамды құрайды.
Сейсмикалық ошақ 95 километр тереңдікте болған, бұл терең ошақты жер сілкіністеріне тән сипат, олар кең аумақта сезіледі, бірақ әдетте ірі залалдарға әкелмейді.
Қазіргі уақытта зардап шеккендер немесе материалдық шығындар туралы хабарлама түскен жоқ. Жергілікті тұрғындар әлсіз және орташа деңгейдегі дүмпулерді сезінген, бірақ инфрақұрылым мен байланыс жүйелеріне зақым келгені туралы алдын ала мәлімет жоқ.
Төтенше жағдай қызметтері жағдайды бақылауды жалғастыруда, бірақ тұрғындарға қауіп төніп тұрғаны расталмаған.