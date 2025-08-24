Түркия соты Анкара жерін АҚШ елшілігіне сатуды заңсыз деп тапты

Түркия Ататүрік орман фермасының жерін АҚШ елшілігіне сату мәселесін қайта қарауды көздеп отыр. Мұндай шешімді Түркияның үшінші аудандық кассациялық соты шығарды, деп хабарлайды BAQ.KZ Intellinews және Sozcu басылымдарына сілтеме жасап.
Бұл туралы 2014-2023 жылдар аралығында Анкара сәулетшілер палатасының басшысы болған Тезкан Каракус Кандан Twitter-де жазды. Ол сотқа арыз берді. Сәулетші жаңа соттың алғашқы тыңдауы 24 қыркүйекке белгіленгенін айтты.
Түркия астанасының Чукурамбар ауданындағы 37 мың шаршы метр жер телімін Америка дипломатиялық миссиясы 2017 жылы сатып алған.
Бастапқыда бұл учаске Түрік Республикасының негізін қалаушы Мұстафа Кемал Ататүріктің Орман шаруашылығының бір бөлігі болды, ол аумақты халыққа мұра етіп қалдырды. 1983 жылы жер Гази университетіне берілді, ол оны 2010 жылы Токиге берді, ал Токи оны 2013 жылы АҚШ елшілігіне сатты.
Газеттің мәліметінше, АҚШ жерді 88 миллион долларға сатып алып, елшілік ғимаратын салуға тағы 580 миллион доллар жұмсаған.
Сату 2012 жылы сол кездегі премьер-министр Режеп Тайып Ердоғанның бұйрығы негізінде жүзеге асырылды, – делінген 9-шы азаматтық істер жөніндегі сот өз үкімінде.
Ол сондай-ақ Дипломатиялық қатынастар туралы Вена конвенциясына сәйкес болды. Осы конвенция бойынша Түркияның Қаржы министрлігі елшіліктерге жер береді.
Алайда палата бұл сатуды Мұстафа Кемал Ататүріктің өсиетін бұзу екенін алға тартты. Азаматтық сот бастапқыда АҚШ-тың келісім-шарттың тарапы ретінде адал әрекет етті және мәміленің күшін жою үшінші тарап ретінде АҚШ-қа зиян келтіреді деп шешті. Нәтижесінде сот талап арызды қанағаттандырусыз қалдырды.
Сайып келгенде, 3-ші инстанциялық сот 9-шы азаматтық істер жөніндегі соттың шешімінде тиісті заңнамаға нақты сілтемелер жоқ және сот жаңа шешім қабылдауы керек деп шешті.
1923 жылы жарияланған Түркия Республикасының негізін қалаушы Ататүрік 1925 жылы Ататүрік Орман Чифтлиги (АОК немесе Ататүрік орман шаруашылығы) орман шаруашылығын жеке өзі құрды.
Жоба жергілікті фермерлерді заманауи ауылшаруашылық әдістерінің үлгісімен қамтамасыз етуді мақсат етті. Ердоғанның Бестепедегі сарайы да ферма орнында тұрғызылған. Бұл да жалғасып жатқан сот ісін жүргізудің нысанасы.