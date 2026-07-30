Түркия орман өртімен күресіп жатыр
Анталия провинциясының Каш ауданында жағдай күрделі.
Анталия провинциясының Каш ауданында жағдай күрделі. Онда өрт сөндірушілер Үзүмлү ауданында кеше басталған өртті екі күн бойы сөндіріп жатыр. Таулы жер бедері, тік беткейлері және тасты жер жұмысты қиындатып отыр. Өртті сөндіруге жиырма алты өрт сөндіру көлігі, тоғыз су көлігі, бес алғашқы көмек көлігі және әртүрлі қызметтер мен өрт сөндірушілерден 155 адам жұмылдырылды. Таң атқанда өртті сөндіру үшін тікұшақтар мен ұшақтар қайтадан жұмылдырылды.
Бүгін таңертең Кумлуджа ауданында бірнеше орман өрті болды. Олардың екеуі - Сарыджасу және Сарыкавак аудандарында тез арада сөндірілді, содан кейін суару жұмыстары басталды.
Жандармерия өрттің себебін анықтап жатыр. Өртті сөндіру жұмыстары жалғасып жатқан Языр ауданындағы орманды алқапта тағы бір өрт шықты. Демре ауданындағы орман өрті бақылауға алынды. Алдын ала мәлімет бойынша, өрт шамамен үш гектар бұтаны жойды. Оқиғаға қатысты тергеу басталды.
Мугла провинциясында Сейдикемер ауданында шиеленіскен жағдай болды. Ауыл шаруашылығы алқаптарында басталған өрт қатты желдің салдарынан ормандарға тарады. Өртті сөндіру үшін бес ұшақ, 12 тікұшақ, 35 өрт сөндіру көлігі, арнайы техника және 373 адам жұмылдырылды. Қауіпсіздік мақсатында 43 үйден алпыс бес тұрғын эвакуацияланды. Ал Сейдикемер мемлекеттік ауруханасының жансақтау және паллиативтік көмек бөлімшелері уақытша босатылды.
Қалың түтін мен өрттің таралу қаупіне байланысты Фетхие-Анталия тас жолындағы көлік қозғалысы уақытша жабылды. Сонымен қатар Фетхие ауданындағы өрт сөндірілді. Шамамен бір гектар орман өртенді.
Биледжик провинциясының Пазарьери ауданындағы ауыл шаруашылығы алқаптарында болған өрт те бақылауға алынды. Ауданды салқындату жұмыстары жалғасып жатыр.
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