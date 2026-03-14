Түркия Ираннан ұшырылған үшінші баллистикалық зымыранды атып түсіргенін мәлімдеді
Бұл – Түркия аумағында атып түсірілген Иранның үшінші зымыраны. Бұған дейін Түркия Қорғаныс министрлігі 4 және 9 наурыз күндері Ираннан ұшырылған тағы екі баллистикалық зымыранның жойылғанын хабарлаған.
Түркия Қорғаныс министрлігі 13 наурыз, жұма күні Ираннан ұшырылған тағы бір баллистикалық зымыранның әуеде жойылғанын мәлімдеді. Бұл туралы BAQ.KZ Anadolu Agency дерегіне сілтеме жасап хабарлайды.
Министрліктің мәліметінше, Ираннан ұшырылып, Түркияның әуе кеңістігіне енген баллистикалық зымыран NATO-ның Шығыс Жерорта теңізінде орналасқан әуе қорғанысы және зымыранға қарсы қорғаныс бөлімшелері арқылы бейтараптандырылған.
Еліміздің аумағы мен әуе кеңістігіне бағытталған кез келген қауіпке қарсы барлық қажетті шаралар батыл әрі кідіріссіз қабылданады, – делінген Түркия Қорғаныс министрлігінің мәлімдемесінде.
Ведомство оқиғаның барлық мән-жайын анықтау үшін тиісті елмен байланыс жүргізіліп жатқанын атап өтті.
Аймақтағы барлық жағдай мұқият бақылауда. Бұл ретте елдің ұлттық қауіпсіздігі басты назарда, – деп мәлімдеді министрлік.
Түркияның Savunma Sanayi порталының жазуынша, жойылған баллистикалық зымыран Инджирлик авиабазасы бағытында ұшқан.
Айта кетейік, Түркияның шығысындағы Инджирлик авиабазасында АҚШ-тың тактикалық ядролық қаруы – B61 nuclear bomb бомбалары сақталған. АҚШ-та мұндай шамамен 200 бомба бар, оның 100-ге жуығы НАTO-ға мүше бес елдегі алты әскери базада, соның ішінде Түркияда орналастырылған.
