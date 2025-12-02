Түркия ЕО-ға қосылуы мүмкін: Германия қолдау көрсетуге ниетті

Германияның Сыртқы істер министрі Йоханн Вадефул Түркиямен қарым-қатынаста «жаңа тарау ашу» уақыты келді деп мәлімдеді, елдің Еуропаның «орталық серіктесіне» айналғанын атап өтті, деп хабарлайды BAQ.KZ Bild басылымына сілтеме жасай отырып.
Ол Германия Анкараның ЕО-ға мүше болу жолында оны қолдауға дайын екенін, бірақ Түркия өзінің байыптылығын растап, демократия, адам құқықтары және заң үстемдігін қоса алғанда, ЕО критерийлерін ұстануы керек екенін мәлімдеді.
Түркияның Сыртқы істер министрі Хакан Фидан Анкараның берік ұстанымын қайталады: ЕО-ға кіру Түркияның стратегиялық мақсаты болып қала береді және ел оған жету үшін барлық талаптарды орындауға дайын. Ол сондай-ақ Түркияның келіссөздердің "тоқырауына"наразылығын атап өтті, ол 1999 жылдан бері кандидат болғанына және келіссөздер ресми түрде 2005 жылы басталғанына қарамастан, 2018 жылдан бері іс жүзінде тоқтап қалған.
Сарапшылар Вадефулдың сөздері Түркияға ЕО-мен диалогты қайта бастауға және ел белгіленген ережелерді сақтауға дайын екенін растаған және ЕО-ның негізгі талаптарына сай болған жағдайда шынайы мүшелік мүмкіндігін ашатынын атап өтті. Германия сенімді серіктес ретінде әрекет етіп, бұл үдерісте Анкараны қолдауға дайын.
Түркия ЕО-ға кандидат мәртебесін 1999 жылы алды. Ресми кіру келіссөздері 2005 жылдан бері жалғасып келеді, бірақ 2018 жылдан бері іс жүзінде тоқтатылды. Президент Режеп Тайып Ердоғанның үкіметі оппозиция мен БАҚ-қа қатысты көзқарасы үшін сынға ұшырап келеді.