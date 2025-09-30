Қазақстанның соңғы жаңалықтары
Түркістандағы қуаңшылық астық өнімділігіне қалай әсер етті?

Бүгiн, 18:08
234
Ауыл шаруашылығы министрлігінің Егіншілік департаментінің директоры Назгүл Хатепова BAQ.KZ тілшісіне биылғы орақ науқаны қалай жүріп жатқанын айтып берді.

Биылғы орақ науқаны қалай жүріп жатыр, республика бойынша қанша пайыз астық жиналды, өнімділік былтырмен салыстырғанда қалай өзгерді, жиналған астық елдің ішкі қажеттілігін қамтамасыз етуге жеткілікті ме, биылғы астық бағасы қандай болады? Департамент директоры осы және өзге де сұрақтарға жауап берді.

Сондай-ақ Назгүл Хатепова Қазақстанның экспорттық әлеуетіне де тоқталды. Ол Қазақстанның Еуропаға экспорттайтын бидай көлемі қаншаға артқанын және соңғы 1-2 жылда жоғалтып алған Иран мен Әзербайжан нарықтарын қалай қайтарғанын айтты.

Сұхбатты төменнен тамашалай аласыз.

