Түркістандағы бауырластық: Президенттер жаңа мешітке барды
Мешіттегі орталық залда Құран оқылды.
Қасым-Жомарт Тоқаев Өзбекстан Президенті Шавкат Мирзиёевпен бірге Түркістандағы жаңа мешітті аралап көрді.
Қасым-Жомарт Тоқаев пен Шавкат Мирзиёев Қазақстан мен Өзбекстан арасындағы бауырластық байланыс және рухани ынтымақтастық нышаны ретінде Түркістанда бой көтерген мешітпен танысты.
Құлшылық үйінің орталық залында Құран оқылды.
Мешіт Өзбекстан Президентінің Түркістан тұрғындары мен барша қазақстандықтарға тартуы ретінде салынған.
Ғимаратта дәстүрлі ислам элементтері заманауи құрылыс технологияларымен үйлесім тапқан. Қасбеті мен ішкі аумағы ұлттық ою-өрнекпен және мұсылман каллиграфиясымен безендірілген. Мұнаралардың биіктігі – 61 метр.
Ғибадат орны жаңа инженерлік желілермен жабдықталған. Сондай-ақ абаттандырылған аумақта жарықтандыру жүйелері, демалыс аймақтары, субұрқақтар бар.
Ең оқылған:
- Ақтауда бір жарым жасар баланы көлік қағып кетті: Рөлде полицей болған
- Украинадағы соғыс аяқтала ма? Келіссөзге дейінгі текетірес күшейді
- Қазақстанда су тапшылығы күшейіп барады: Қай өңірлер қауіп аймағында?
- БҰҰ: АҚШ пен Қытай келіссөздері шиеленісті төмендетуі мүмкін
- Түркияның бірінші ханымы Қазақстанда экологиялық зертхана ашты