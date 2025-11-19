Түркістандағы апат: өрттің шығу себебі белгілі болды

Бұл туралы Түркістан облысы ТЖД бастығының бірінші орынбасары Думан Қыдырмоллаев мәлімдеді, деп хабарлайды BAQ.KZ тілшісі.
Өрттің шығу себебі- электр жабдықтарын қосатын сетевой фильтрдің ақаулығынан болып тұр. Үй жаңадан салынған. Үйдің жылыту жүйесі табиғи газбен жабдықталған. Газ қазандығы сыртта орналасқан. Ол жағынан кем-кетігі жоқ, – дейді ол.
Сондай-ақ ол ауылда өрт сөндіру бөлімшесінің жоқ екенін, өрт сөндірушілер Жетісай қаласынан ауылға 8 минутта жеткендігін айтты.
Осыған дейін Түркістан облысы, Жетісай ауданы, Алғабас ауылында екі қабатты үй өртеніп, 12 адамның қаза тапқаны туралы жазған болатынбыз.