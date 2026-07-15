Түркістанда жеті күн бұрын жоғалған анасы мен төрт бала аман-есен табылды
Белгілі болғандай, ол жұбайымен болған тұрмыстық келіспеушіліктен кейін балаларын ертіп, ешкімге ескертпестен Шымкент қаласына кетіп, жалдамалы пәтерде тұрған.
Түркістан облысының полицейлері жеті күн бойы іздеуде болған әйел мен оның төрт баласын аман-есен тапты. Бұл туралы Polisia.kz хабарлады.
Отырар ауданында жергілікті тұрғын жұбайының төрт баласымен бірге үйден шығып кетіп, хабар-ошарсыз жоғалғаны туралы полицияға арызданған. Осыдан кейін Түркістан облысы полиция департаментінің ұйымдасқан қылмысқа қарсы күрес басқармасы мен аудандық полиция бөлімінің қызметкерлері жедел іздестіру жұмыстарын бастаған.
Іздеу барысында ауданның кіреберісі мен шығаберісіне бақылау бекеттері қойылып, автокөліктер тексерілді. Сондай-ақ көршілес өңірлерге арнайы бағдарлар жолданып, іздестіру шаралары күшейтілді.
Нәтижесінде әйел төрт баласымен бірге таксимен келе жатқан жерінен анықталды. Белгілі болғандай, ол жұбайымен болған тұрмыстық келіспеушіліктен кейін балаларын ертіп, ешкімге ескертпестен Шымкент қаласына кетіп, жалдамалы пәтерде тұрған.
Полиция қызметкерлері профилактикалық-түсіндіру жұмыстарын жүргізіп, жақын туыстарын шақырғаннан кейін отбасы мүшелері өзара татуласып, үйлеріне аман-есен оралды.
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