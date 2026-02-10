Түркістанда үшем дүниеге келді

Түркістан облыстық №1 перинаталдық орталығында үшем дүниеге келді, деп хабарлайды BAQ.KZ.
2026 жылдың 3 ақпанда Сарыағаш ауданының тумасы жүктіліктің 33-аптасында мерзімінен бұрын босанған. Жаңа туған нәрестелердің біріншісінің салмағы 2400 грамм болса, одан кейінгісі – 2230 грамм, ал ең кішісінің салмағы – 2060 грамм.
Мерзімінен бұрын дүниеге келуіне байланысты үшем «патология» бөлімшесіне жатқызылып, дәрігерлердің бақылауына алынған. Алғашқы тәулікте тыныс алу аппараты арқылы тыныс алса, екінші тәуліктен бастап өздігінен тыныс ала бастады.
Қазіргі уақытта нәрестелердің жағдайы қанағаттанарлық. Олар ана сүтімен тамақтанып, тағамды қалыпты қорытуда. Бақылау кезеңінде нәрестелердің салмақтары тиісінше 2350, 2244 және 2019 грамм болды.
Дәрігерлердің оң қорытындысына сәйкес, үшем қанағаттанарлық жағдайда үйлеріне шығарылды. Нәрестелерге Зере, Дара және С е.ара есімдері берілді.
Айта кетейік, бұл отбасында үш ұл және екі қыз тәрбиеленуде.