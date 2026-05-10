Марат Байқамуров Grand Slam турнирінің жеңімпазы атанды
Жарыс Астанада өтіп жатыр.
Бүгiн 2026, 22:08
91Фото: olympic.kz
Марат Байқамуров Астанада өтіп жатқан Grand Slam турнирінің жеңімпазы атанды, деп хабарлайды BAQ.KZ.
Отандасымыз 100 келіге дейінгі салмақ дәрежесінің финалында молдовалық Вадим Гимбовскимен алтын медаль үшін белдесіп, 1:0 есебімен жеңіске жетті
Осылайша, Қазақстан құрамасының қоржынында екі алтын медаль бар. Бұған дейін Жалғас Қайролла (81 келіге дейін) жеңімпаз атанған еді.
