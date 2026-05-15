Түркістанда Түркі мемлекеттері ұйымының бейресми саммиті басталды

Жиында жасанды интеллект, цифрлық трансформация және өңірлік ынтымақтастықты нығайту

Бүгiн 2026, 15:41
Ақорда Бүгiн 2026, 15:41
Фото: Ақорда
Түркістанда Қасым-Жомарт Тоқаев пен түркі мемлекеттері көшбасшыларының қатысуымен Түркі мемлекеттері ұйымының бейресми саммиті басталды, деп хабарлайды BAQ.KZ тілшісі.
 
Саммитте жасанды интеллект, цифрлық трансформация, көлік дәліздері мен түркі елдері арасындағы экономикалық және технологиялық ынтымақтастық мәселелері талқыланады деп күтілуде. 

Іс-шараға Түркі мемлекеттері ұйымына мүше елдердің басшылары қатысып жатыр. Оның ішінде Қазақстан Президенті Қасым-Жомарт Тоқаев та бар.

Саммит барысында тараптар өңірлік өзара іс-қимылдың өзекті мәселелерін, сауда-экономикалық байланыстарды дамыту, көлік дәліздерін кеңейту, сондай-ақ инновациялар мен жоғары технологиялар саласындағы ынтымақтастықты күшейту мәселелерін талқылайды.

Биылғы кездесудің негізгі тақырыбы ретінде жасанды интеллект пен цифрлық даму белгіленген. Түркі мемлекеттерінің басшылары цифрлық трансформация, жасанды интеллектіні енгізу және түркі кеңістігі аясындағы бірлескен технологиялық бастамалар жөнінде пікір алмасады деп жоспарланған.

Түркістанның саммит өтетін орын ретінде таңдалуы да кездейсоқ емес. Қала түркі әлемінің ең маңызды рухани әрі тарихи орталықтарының бірі саналады.

Кездесу қорытындысы бойынша бірлескен мәлімдемелер қабылданып, ұйымға мүше мемлекеттер арасында жаңа келісімдер жасалады.

Еске салайық, бұған дейін Түркістандағы Түркі мемлекеттері ұйымы саммиті аясында жасанды интеллект, Орта дәліз және түркі әлемінің жаңа геосаяси бағыты туралы сарапшылар пікірі жарияланды.
 
 
Сондай-ақ саммит қарсаңында халықаралық қатынастар жөніндегі сарапшы, Түркиядағы Ерзинджан Бинали Йылдырым университетінің профессоры Айнұр Ногаевамен сұхбаттастық.

