Түркістанда Түркі мемлекеттері ұйымының бейресми саммиті басталды
Жиында жасанды интеллект, цифрлық трансформация және өңірлік ынтымақтастықты нығайту
Бүгiн 2026, 15:41
Фото: Ақорда
Түркістанда Қасым-Жомарт Тоқаев пен түркі мемлекеттері көшбасшыларының қатысуымен Түркі мемлекеттері ұйымының бейресми саммиті басталды, деп хабарлайды BAQ.KZ тілшісі.
Саммитте жасанды интеллект, цифрлық трансформация, көлік дәліздері мен түркі елдері арасындағы экономикалық және технологиялық ынтымақтастық мәселелері талқыланады деп күтілуде.
