Түркістанда дрон ұшыруға уақытша шектеу қойылды

Талаптарды бұзған тұлғаларға айыппұл салынып, ұшқышсыз ұшу аппараты тәркіленуі мүмкін.

Бүгiн 2026, 00:50
Фото: gov/kz

15 мамырда Түркістан қаласында Түркі мемлекеттері ұйымының (ТМҰ) бейресми саммиті өтеді. Осыған орай 6-15 мамыр аралығында қала аумағында дрон ұшыруға шектеу енгізілді, деп хабарлайды BAQ.KZ.

Қала аумағында ұшқышсыз ұшу аппараттарын уәкілетті органдардың рұқсатынсыз пайдалануға қатаң тыйым салынады, – деп жазылған қала әкімдігі таратқан ақпаратта.

Сондай-ақ ведомство өкілдері дрондарды заңсыз қолдану әкімшілік жауапкершілікке әкелетінін атап өтті. 

