Түркістанда дрон ұшыруға уақытша шектеу қойылды
Талаптарды бұзған тұлғаларға айыппұл салынып, ұшқышсыз ұшу аппараты тәркіленуі мүмкін.
Бүгiн 2026, 00:50
БӨЛІСУ
Бүгiн 2026, 00:50Бүгiн 2026, 00:50
112Фото: gov/kz
15 мамырда Түркістан қаласында Түркі мемлекеттері ұйымының (ТМҰ) бейресми саммиті өтеді. Осыған орай 6-15 мамыр аралығында қала аумағында дрон ұшыруға шектеу енгізілді, деп хабарлайды BAQ.KZ.
Қала аумағында ұшқышсыз ұшу аппараттарын уәкілетті органдардың рұқсатынсыз пайдалануға қатаң тыйым салынады, – деп жазылған қала әкімдігі таратқан ақпаратта.
Сондай-ақ ведомство өкілдері дрондарды заңсыз қолдану әкімшілік жауапкершілікке әкелетінін атап өтті.
Ең оқылған:
- Полицейге қол көтерген әйел: Жамбыл облысында кафе әкімшісі қамауға алынды
- Мешітте әйелдің 1 млн теңгелік күртесін қолды еткен адам ұсталды
- Қазақстанға Ресейден әкелінген күнбағыс тұқымдарынан қауіпті ауру табылды
- Жануарларды қатыгездікпен өлтіргендер 5 жылға сотталуы мүмкін
- Әкімдерге ескерту: Инвесторларға кедергі жасалса, жауапкершілік болады