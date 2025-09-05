Түркістан облысында суару маусымы аяқталды

Су ресурстары және ирригация министрі Нұржан Нұржігітов Жетісай және Мақтаарал аудандарының шаруаларымен кездесіп, Түркістан облысындағы суару маусымын қорытындылады, деп хабарлайды BAQ.KZ.
Министрліктің баспасөз қызметінің мәтіметінше, ведомство басшысы шаруалармен кездесуде оларға ауыл шаруашылығында су үнемдеу технологияларын енгізуді ынталандыру шаралары туралы түсіндірген. Биыл Су ресурстары және ирригация министрлігіне берілген жаңа функциялар аясында 2026-2028 жылдарға арналған жалпы сипаттағы трансферттерді қалыптастыру жұмыстары жүргізіліп жатыр.
Осы трансферттер есебінен алдағы үш жылда Түркістан облысында су үнемдеу технологияларын енгізу мен суармалы су беру қызметтерін инвестициялық субсидиялау үшін шамамен 90 млрд теңге қарастырылған.
Айта кетейік, былтыр министрлік су үнемдеу технологияларын сатып алуға, орнатуға және инфрақұрылымды жүргізуге жұмсалған шығындарды өтеу үлесін 50%-дан 80%-ға дейін ұлғайтты. Сонымен қатар суармалы суға сараланған субсидиялар енгізілді. Егер су үнемдеу жүйелері қолданылса, субсидия көлемі 85%-ға дейін өседі.
Аптап ыстық пен жауын-шашынның болмауы Қазақстанның оңтүстігінде күрделі жағдай туғызды. Алайда жедел қабылданған шаралардың арқасында ахуалды тұрақтандырып, суармалы жерлерді сумен қамтамасыз ете алдық. Министрлік арнайы жұмыс топтарын құрып, оңтүстік облыстардағы су шаруашылығы жағдайына мониторинг жүргізді, суармалы суды әділ бөлуге бақылау жасады, кезекшілік кестелерін бекітті, заңсыз су алуға қатысты тексерістер жүргізді және түсіндіру жұмыстарын атқарды. Болашақта мұндай қиындықтарға жол бермеу үшін су үнемдеу технологияларына белсендірек көшу қажет. Осы мақсатта біз заманауи суару жүйелерін енгізуді субсидиялау шарттарын жетілдірдік, – деді Су ресурстары және ирригация министрі Нұржан Нұржігітов.
Шаруалар егістіктерді тұрақты сумен қамтамасыз еткені үшін Су ресурстары және ирригация министрлігіне алғыс білдірді. Сондай-ақ министр Нұржан Нұржігітов Жетісай және Мақтаарал аудандарына су жеткізетін «Достық» мемлекетаралық каналының жұмысымен және жағдайымен танысты.
Түркістан облысының Сауран ауданында егістік алқаптарын қосымша сумен қамтамасыз ету үшін 72 тік дренажды ұңғыма пайдалануға берілгенін еске сала кетейік. Ал Ордабасы ауданында 17 тік дренажды ұңғыма жөндеуден өткізілді.
Сонымен қатар «Достық» мемлекетаралық каналының төменгі ағысындағы шаруа қожалықтарына су беруді жақсарту және «Қазсушар» РМК Түркістан филиалының каналдарында су деңгейін арттыру үшін «Машиналық әдіспен су көтеру каналында» механикалық тазалау жұмыстары жүргізілді.
Бүгінде өңірде егістік алқаптарын суаруға шамамен 3,3 млрд текше метр су алынған. «Қазсушар» РМК Түркістан филиалы шаруа қожалықтарымен 297 мың гектар егістік жерді суаруға 9 724 келісімшарт жасасқан. Оның 133,7 мың гектары мақта.
Қазіргі таңда мақта алқаптарын суару толық аяқталды. 10 қыркүйекке дейін филиал күріш алқаптарын суаруды да толық аяқтауды жоспарлап отыр. Су беру жұмыстары бекітілген кестеге сәйкес жүргізіліп жатыр.