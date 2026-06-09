  • Мұқаба
  • Жаңалықтар
  • Түркістан облысында бір жасар бала даладағы дәретханаға құлап кетті

Түркістан облысында бір жасар бала даладағы дәретханаға құлап кетті

ТЖМ балаларды қысқа уақытқа болса да қараусыз қалдырмауды ескертеді.

Кеше 2026, 22:51
АВТОР
Қысқа да нұсқа. Жазылыңыз telegram - ға
pixabay Кеше 2026, 22:51
Кеше 2026, 22:51
169
Фото: pixabay

Түркістан облысының Темірлан ауылында құтқарушылар даладағы дәретханаға құлап кеткен кішкентай балаға көмекке келді.


Оқиға туралы 112 жедел жәрдем қызметіне хабарланды.


Алдын ала мәліметтер бойынша, 2025 жылы туған бала жеке үйдің аумағындағы даладағы дәретханаға құлап,шыға алмаған.
Оқиға орнына жедел жәрдем қызметі дереу жетті. Құтқарушылар баланы мұқият шығарып, жедел жәрдем бригадасына тапсырды.

ТЖМ балаларды қысқа уақытқа болса да қараусыз қалдырмауды ескертеді.

Ең оқылған:

Наверх