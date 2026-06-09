Түркістан облысында бір жасар бала даладағы дәретханаға құлап кетті
ТЖМ балаларды қысқа уақытқа болса да қараусыз қалдырмауды ескертеді.
Кеше 2026, 22:51
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Кеше 2026, 22:51Кеше 2026, 22:51
169Фото: pixabay
Түркістан облысының Темірлан ауылында құтқарушылар даладағы дәретханаға құлап кеткен кішкентай балаға көмекке келді.
Оқиға туралы 112 жедел жәрдем қызметіне хабарланды.
Алдын ала мәліметтер бойынша, 2025 жылы туған бала жеке үйдің аумағындағы даладағы дәретханаға құлап,шыға алмаған.
Оқиға орнына жедел жәрдем қызметі дереу жетті. Құтқарушылар баланы мұқият шығарып, жедел жәрдем бригадасына тапсырды.
ТЖМ балаларды қысқа уақытқа болса да қараусыз қалдырмауды ескертеді.
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