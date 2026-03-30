Түркістан облысында 16 жасар жасөспірім із-түзсіз жоғалып кетті
Бүгiн 2026, 22:53
Түркістан облысы, Кентау қаласында 2010 жылы туған Сүлеймен Дамир Қанатұлы із-түссіз жоғалып кетті. Ол 9 наурыз күні үйінен шығып, содан бері оралмаған, деп хабарлайды BAQ.KZ Polisia.kz-ке сілтеме жасап.
Қазіргі уақытта полиция жасөспірімді іздестіру жұмыстарын жүргізіп жатыр.
Тәртіп сақшылары азаматтардан жоғалған бала туралы қандай да бір ақпарат болса, 8-775-000-02-11, 8-705-311-78-53 нөмірлеріне немесе «102» арнасына хабарласуды сұрайды.
Полиция кез келген ақпараттың маңызды екенін атап өтіп, тұрғындарды бірлесіп әрекет етуге шақырады.