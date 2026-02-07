Түркістан облысында 12 адам 451 грамм алтынды заңсыз өндірген

Түркістан облысының Созақ ауданында прокурорлар алтынды заңсыз өндіру фактілерін тіркеді. Күдіктілер шамамен 450 грамм қымбат металды заңсыз өндірген, енді олар 7 жылға дейін бас бостандығынан айрылуы мүмкін, деп хабарлайды BAQ.KZ Otyrar.кz-ке сілтеме жасап.
Бас прокуратура хабарлағандай, тексеру барысында рұқсат құжаттары болмаған 12 адамның экологиялық заңнаманы және өнеркәсіптік қауіпсіздік нормаларын бұзып, шамамен 451 грамм алтын өндіргені анықталды. Бұл іс ҚР Қылмыстық кодексінің 295-1-бабының 1 және 3-бөліктері бойынша сотқа дейінгі тергеуді қажет етеді.
Қазіргі таңда бес күдіктінің әрқайсысына сот бұлтартпау шарасы ретінде үй қамағы қолданылды. Прокуратураның айтуынша, пайдалы қазбаларды заңсыз өндіру мемлекеттің экологиясы мен экономикалық қауіпсіздігіне нұқсан келтіреді, ал кінәлілер қатаң қылмыстық жауапкершілікке тартылады.