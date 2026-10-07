Түркістан мен Батыс Қазақстан Астанаға 600 тоннадан астам өнім әкеледі
Астанада үлкен ауыл шаруашылығы жәрмеңкесі өтеді.
Астанада 10-11 қазан күндері үлкен ауыл шаруашылығы жәрмеңкесі өтеді. Түркістан және Батыс Қазақстан облыстарының фермерлері елордаға өндірушілерден тікелей сатып алуға болатын 600 тоннадан астам өнім әкеледі.
Қандай өнімдер сатылады?
Жәрмеңке сөрелерінде ет, сүт өнімдері, көкөністер, жемістер, балық, жұмыртқа, бал, кептірілген жемістер және басқа да тауарлар болады.
Өнімнің ең көп мөлшерін Түркістан облысы әкеледі. Ол жақтан 60 тонна ет пен ет өнімі, 260 тонна көкөніс пен жеміс, сондай-ақ 60 тоннадан астам сүт өнімі, бал, кептірілген жемістер және басқа да тауарлар жеткізіледі.
Батыс Қазақстан облысы шамамен 50 тонна ет пен ет өнімін әкеледі. Сатылымда 80 мың жұмыртқа мен 11 тонна балық болады.
Жәрмеңке қанша сағатқа созылады?
Жәрмеңке екі күн бойы – 10 және 11 қазанда сағат 09:00-ден 18:00-ге дейін жұмыс істейді.
Сауда қатары Қарқаралы тас жолының бойында, «Қазанат» ипподромының қарсы бетінде орналасады.
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